Le mandorle come il resto della frutta a guscio hanno grandi benefici per l’organismo Ecco perché fanno bene a cuore e intestino

L e mandorle sono ricche di proprietà benefiche per la salute. Tra i benefici ci sono la riduzione del colesterolo Ldl, della glicemia e della pressione diastolica. Non solo, aiutano a nutrire il microbiota e a promuovere la salute dell’intestino. Ecco tutti i benefici, spiegati all’Adnkronos da John Sievenpiper, professore di Scienze nutrizionali e medicina presso l’università di Toronto. 1. Aiutano a ridurre il colesterolo Ldl, la glicemia e la pressione diastolica. Leggi anche › Olio di mandorle sul viso: come usarlo e le sue proprietà 2. Promuovono i batteri intestinali benefici e aiutano a controllare il peso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

