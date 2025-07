Le foto delle bottiglie piene di cibo lanciate in mare per farle arrivare a Gaza

Circolano alcune immagini che mostrerebbero cittadini egiziani intenti a lanciare in mare bottiglie piene di farina, riso o altri alimenti, nella speranza che possano raggiungere gli abitanti di Gaza. La scena appare toccante, ma al tempo stesso poco plausibile, vista la difficoltĂ che tali contenitori avrebbero nel raggiungere la loro presunta destinazione. In realtĂ , le immagini sono del tutto false e generate tramite l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Le bottiglie risultano strane e non galleggiano nel modo corretto.. Si riscontrano errori generativi, sulle bottiglie e sulle mani delle persone generate dall’AI. 🔗 Leggi su Open.online

