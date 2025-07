Le Fiat che non vediamo in Italia ma piacciono all' estero

Le Fiat non presenti in Italia che vendono molto all'estero, soprattutto in Brasile, Argentina e Turchia.

Amerigo Vespucci e Fiat 1500 al Villaggio IN Italia di Napoli per il Giro d'Italia - L'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, e la Fiat 1500 del 1966, la storica berlina Rai, al Villaggio IN Italia di Napoli, incrociano la sesta tappa del Giro d'Italia.

Olivier Francois, CEO di Fiat, parla della nuova Punto, un progetto cassato dallo stesso boss dell'azienda italiana: le sue parole.

Fiat Titano, il modello che vuole conquistare l'Argentina

Parliamo delle Fiat prodotte ed anche destinate ai mercati esteri, in larga parte sudamericani.

Fiat Grande Panda, operai in Serbia poi rimandati in Italia: il pasticcio dei visti - Secondo quanto emerso gli operai spediti in Serbia a dare man forte alla produzione della Fiat Grande Panda, sarebbero rientrati in Italia. Come scrive auto.everyeye.it