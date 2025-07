Le carte del centrodestra | Ricci sapeva di Opera Maestra ha firmato la delibera di giunta

Oggi è il giorno di Stefano Esposto, presidente dell’associazione Opera Maestra e Stella Polare e primo dei quattro "big" attesi per gli interrogatori dell’inchiesta Affidopoli. E alla vigilia dell’inizio dei faccia a faccia per i 24 indagati, i consiglieri d’opposizione diffondono pubblicamente le carte che, a loro dire, provano il coinvolgimento diretto della giunta Ricci nel sistema di affidamenti finito nel mirino della Procura. Dopo Esposto, lunedì sarĂ la volta di Massimiliano Santini, l’uomo di fiducia di Matteo Ricci che invece sarĂ ascoltato mercoledì. Giovedì parlerĂ Franco Arceci, il suo ex capo di gabinetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

