le canzoni per la pace di andrea scanzi a civitella in val di chiana

Arezzo, 26 luglio 2025 – Il Festival delle Musiche torna in Piazza Don Alcide Lazzeri con uno tra i protagonisti più attesi della trentunesima edizione A Civitella in Val di Chiana arriva Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e autore teatrale tra i più seguiti e apprezzati in Italia. Mercoledì 30 luglio Scanzi sarà il protagonista di una delle serate più attese del Festival delle Musiche con lo spettacolo "Canzoni per la pace – Le canzoni che cambiano il mondo". Il performer aretino salirà sul palco della suggestiva Piazza Don Alcide Lazzari in compagnia dei Borderlobo con Andrea Parodi Zabala (voce e chitarra), Alex Kid Gariazzo (chitarre e voce), Angie (basso), Max Malavasi (batteria), Riccardo Maccabruni (pianoforte e fisarmonica) e Raffaele Kohler (tromba).

CI VEDIAMO MERCOLEDÌ 30 LUGLIO A CIVITELLA IN VAL DI CHIANA! Canzoni per la pace è uno spettacolo a cui tengo molto. Con i Borderlobo - band pazzesca - ci divertiamo da matti. Mercoledì 30 luglio saremo a Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

