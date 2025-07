Le battaglie trans e il mea culpa dei dem dopo la vittoria di Trump | Abbiamo allontanato tutti

Il partito democratico è alla disperata ricerca di nuove figure su cui puntare per galvanizzare l’elettorato in vista delle elezioni di midterm del 2026 e delle presidenziali del 2028. Prima di guardare al futuro il partito dell’asinello è impegnato a esaminare i motivi della debacle alle urne d el novembre scorso, una fase necessaria per completare la lunga traversata nel deserto che lo aspetta. Ad accendere i riflettori sull’autopsia della sconfitta elettorale che ha riportato Donald Trump alla Casa Bianca è il New York Times, il quale riferisce di come l’eccessiva attenzione dimostrata negli ultimi anni dai dem ai diritti delle persone trans abbia contribuito a spostare voti chiave verso il partito repubblicano o più semplicemente ad allontanarli dall’ampia coalizione multirazziale messa in piedi da Joe Biden nel 2020, scioltasi quattro anni dopo come neve al sole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

