Le bandiere biancazzurre dei Canneti voleranno, ancora una volta, nel cielo della Repubblica di San Marino. Domani, stasera e domani il Gruppo sbandieratori del Quartiere di Canneti si esibirĂ nelle strade e nelle piazze del centro storico del Repubblica del Monte Titano, per l’edizione 2025 delle Giornate Medioevali. Una lunga storia biancazzurra. E’ dal 1996 che in modo costante e continuativo, i Canneti sono presenti a San Marino, sia per le Giornate Medioevali, sia per il raduno nazionale della Lam - Lega Arcieri Medievali, di cui sono fra i fondatori. Nel corso degli anni, non sono mancati riconoscimenti e onorificenze: come il Collare d’Oro nei primi anni Duemila, nel Palazzo del Governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le bandiere dei Canneti