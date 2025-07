Il personaggio di Hulk rappresenta uno dei supereroi più potenti e duraturi dell’universo Marvel. La sua capacità di resistere a colpi e danni durante le battaglie lo rende un avversario formidabile, spesso protagonista di scontri estremamente violenti e distruttivi. In questo approfondimento si analizzeranno alcune delle sfide più intense affrontate da Hulk, evidenziando i combattimenti più brutali e sorprendenti che hanno segnato la sua storia nei fumetti e nelle serie animate. resistenza e potenza: le caratteristiche distintive di Hulk. capacità di sopportare danni estremi. Hulk si distingue per la sua straordinaria resistenza fisica, capace di sopportare ferite che sarebbero letali per altri supereroi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le 10 battaglie più feroci di hulk nella storia marvel