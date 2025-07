anticipazioni sulla nuova stagione di law & order: svu. La prossima stagione di Law & Order: Special Victims Unit si prepara a fare il suo ritorno con importanti novità , tra cui il rientro di due personaggi amati dal pubblico. La serie, in onda dal 1999, ha consolidato la propria posizione come uno dei procedurali più seguiti e apprezzati del panorama televisivo statunitense. ritorno dei personaggi principali e cambiamenti nel cast. il ritorno di kelli giddish come amanda rollins. È stato confermato che l’attrice Kelli Giddish tornerà a vestire i panni dell’ Sgt. Amanda Rollins. La sua partecipazione sarà una presenza regolare nella stagione 27, segnando un importante ritorno per un personaggio che aveva lasciato la serie in modo episodico dopo aver interpretato Rollins dalla stagione 13. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Law & order: svu stagione 27, le sorprese che sorprendono e attirano l’attenzione di nbc