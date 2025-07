L'avvocato di uno dei ragazzi accusati di aver rapinato con un pitbull due minori | Nega di aver partecipato

"Non si tratta di una baby gang". E ancora: "Il mio assistito conosce solo due di questi. Nega di aver partecipato alla rapina": a dirlo è l'avvocato Emanuele Perego, che difende uno dei cinque minorenni, che sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso una rapina aizzando un pitbull contro due minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

