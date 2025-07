L’avvocato di Rocio Munoz Morales su chat e audio di Raoul Bova | Ferita e disgustata non erano già separati

Arriva la risposta dell'avvocato di Rocio Munoz Morales alle dichiarazioni del legale di Raoul Bova dopo la notizia del presunto tradimento con Martina Ceretti. Le parole del difensore: "Ferita e disgustata dalle chat e gli audio diffusi sul web, ora vuole proteggere le bambine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avvocato - rocio - munoz - morales

L’avvocato di Raoul Bova: “Separato da tempo da Rocio Morales, su di lui fango mediatico” - A diverse ore di distanza dalla pubblicazione di Falsissimo in cui Corona accusa Bova di aver tradito la compagna, arriva la nota dell'avvocato dell'attore, che precisa diversi dettagli sulla sua vita privata e attacca: "A fini di lucro si dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli".

Raoul Bova e Rocio "separati da molto tempo": parla l'avvocato di lui - A dire basta al gossip sfrenato sulla rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è David Leggi, l'avvocato dell'attore.

Raoul Bova, la replica del suo avvocato alle indiscrezioni: “Con Rocio separati da tempo” - In un clima di crescente attenzione mediatica attorno alla vita privata di Raoul Bova, l’attore torna al centro del dibattito non per un nuovo ruolo cinematografico o televisivo, ma per una questione personale.

Rocio e Raoul Bova, arriva la nota dell’avvocato • Dopo le tante indiscrezioni su Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ha parlato l'avvocato del protagonista di Don Matteo. Vai su X

“Far finta di nulla di fronte a una lesione della privacy significa andare verso una deriva pericolosa”. Salvo Sottile difende Raoul Bova dopo la pubblicazione del video in cui Fabrizio Corona lo accusa di aver tradito Rocio Munoz Morales con la modella Martin Vai su Facebook

Raoul Bova avrebbe tradito Rocio Munoz Morales: il vocale diventa virale sui social. Il suo avvocato: “Solo fango mediatico, si sono lasciati da tempo”; I messaggi di Raoul Bova alla modella Martina Ceretti che hanno fatto indignare Rocío. Lei: «Dice che ci stavamo separando? È assolutamente falso»; L’avvocato di Rocio Munoz Morales su chat e audio di Raoul Bova: “Ferita e disgustata, non erano già separati.

L’avvocato di Rocio Munoz Morales su chat e audio di Raoul Bova: “Ferita e disgustata, non erano già separati” - Arriva la risposta dell'avvocato di Rocio Munoz Morales alle dichiarazioni del legale di Raoul Bova dopo la notizia del presunto tradimento con Martina ... Si legge su fanpage.it

Rocio smentisce Raoul Bova, l'avvocato: «Indignata e senza parole. Nessuna separazione, ha appreso tutto dai media» - Dopo dodici anni di amore, due figlie e una vita vissuta sotto i riflettori, la separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si trasforma in un giallo. Segnala msn.com