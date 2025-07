Lavoro nero due lavoratrici senza contratto chiusa pizzeria a Ghedi

Brescia, 256 luglio 2025  - Due titolari di attività commerciali sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Verolanuova a seguito di controlli svolti il 24 e 25 luglio in un bar a Orzinuovi e in una pizzeria a Ghedi, in provincia di Brescia. Orzinuovi, dipendente in nero. Le ispezioni, condotte nell'ambito dei servizi per il contrasto al lavoro sommerso in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro, hanno evidenziato gravi irregolarità in materia di sicurezza e gestione del personale. Nel bar di Orzinuovi il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria per omessa visita medica ai dipendenti, mancato adeguamento alle norme di sicurezza e assenza di attrezzature antincendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro nero, due lavoratrici senza contratto, chiusa pizzeria a Ghedi

In questa notizia si parla di: lavoro - nero - pizzeria - ghedi

