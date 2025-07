Lavoro e disabilità | meno barriere | Facilitare l’inserimento dei fragili Questa è una sfida di umanità

" Questo accordo rappresenta una sfida di umanità ". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti in occasione della firma dell’Intesa per l’ inserimento lavorativo, attraverso le cooperative sociali di tipo B, delle persone con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo occupazionale ordinario. "Con questo atto - sottolinea Proietti- finalmente, anche l’Umbria darà attuazione all’articolo 14 del Dlgs 276, cosiddetta Legge Biagi, permettendo ai datori di lavoro di assolvere parzialmente gli obblighi di assunzione di personale con disabilità, mediante il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo B, quelle cioè che svolgono l’attività economica proprio con l’obiettivo principale di offrire opportunità di lavoro e salario a chi ha difficoltà di accesso al mercato del lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoro e disabilità: meno barriere: "Facilitare l’inserimento dei fragili . Questa è una sfida di umanità"

