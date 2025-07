Lavori in tangenziale e l' A22 diventa gratis ma solo in questo tratto

Da martedì 29 luglio, per una durata stimata di quindi giorni, sulla tangenziale di Trento verrĂ istituito il restringimento della carreggiata in direzione Verona nel tratto Campotrentino-Trento Centro, per consentire i lavori di messa in sicurezza della barriera stradale lato monte del ponte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Lavori sulla Tangenziale a Siena, traffico paralizzato : città in tilt - Siena, 13 maggio 2025 – La previsione non era difficile: l'avvio dei lavori sulla Tangenziale ovest di Siena ha creato questa mattina code chilometriche in direzione Firenze e Grosseto e l'impazzimento della viabilità interna cittadina.

"Deviazione per i lavori della tangenziale, tanto traffico nel quartiere. E un gatto è stato investito" - Riceviamo e pubblichiamo: "Lungo la deviazione fatta per la costruzione della tangenziale dietro l'ospedale Pierantoni che passa dietro un piccolo quartiere abitato di villette, il traffico è continuo non regolato da nessun cartello nè da telecamere.

Scattano le chiusure per lavori lungo l'autostrada A4 e la tangenziale sud - Lavori lungo la A4 e la tangenziale sud in arrivo nei prossimi giorni, che porteranno alla chiusura dei due tratti interessati.

Treni, un'altra volta Alessandria ignorata. Dal 21 luglio la linea ferroviaria tra Voghera e Pavia sarĂ sospesa per lavori urgenti sul ponte di Bressana Bottarone. Un intervento importante, ma che avrĂ conseguenze reali per centinaia di pendolari, studenti, lavor

Lavori in tangenziale: dal 29 luglio autostrada gratis fra Trento nord e sud - Niente pedaggio per chi entra in autostrada a Trento nord ed esce a Trento sud ... Riporta rainews.it

PAT * «LAVORI IN TANGENZIALE E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, A22 GRATUITA A TRENTO VERSO SUD DA MARTEDÌ 29 LUGLIO» - A partire da martedì 29 luglio, per una durata stimata di 15 giorni, verrà istituito il restringimento della carreggiata in direzione Verona della tangenziale ... Scrive agenziagiornalisticaopinione.it