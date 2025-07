Lavori in corso | Metro ferma domenica 27 luglio e domenica 3 agosto

Domenica 27 luglio e domenica 3 agosto 2025, la metropolitana di Torino sarĂ interessata da interventi di manutenzione straordinaria lungo la tratta Lingotto – Italia ’61, per la sostituzione di una sezione della barra di guida dei treni. Per consentire lo svolgimento dei lavori, in entrambe le giornate, la tratta Porta Nuova – Bengasi resterĂ Â chiusa dalle ore 7.00 (inizio servizio) . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Lavori in corso: Metro ferma domenica 27 luglio e domenica 3 agosto

