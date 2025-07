Lavori di manutenzione in autostrada chiusura notturna tra Brolo e Rocca di Caprileone

Nuovi lavori di manutenzione lungo l'autostrada Messina-Palermo. Per i prossimi quindici giorni prevista una sostanziale modifica della viabilitĂ in direzione del capoluogo regionale.Il Cas ha infatti comunicato che dal prossimo 15 luglio al 1 agosto, dalle 22 alle 6, prevista la chiusura al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

