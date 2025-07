Lavoratori Alitalia i sindacati | Necessario proseguire con gli ammortizzatori sociali

Fiumicino, 26 luglio 2025 – “È proseguito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza delle parti sociali e dell’azienda, l’esame congiunto relativo alla procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori del Gruppo Alitalia. Ricordiamo che l’ammortizzatore sociale tuttora in corso, concesso ai sensi dell’art.44 del d.l. 1092018, avrà scadenza il 31102025?. Si legge in una nota a firma dei dipartimenti nazionali FILTCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI, UGL T.A., ANPAC. “Le scriventi organizzazioni sindacali e associazione professionale hanno ribadito con fermezza la necessità di proseguire l’ammortizzatore sociale in favore di un bacino di 2000 lavoratori con elevate competenze e know how professionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

