L' autrice spiega come la condizione della nostra psiche influisca su quella del nostro corpo e come l' arte di coltivare la felicità sia la chiave per vivere a lungo e non ammalarsi

Quando ero a La Stampa una mia collega e amica, Daniela Daniele, uscì con un libro che divenne un longseller. Il titolo era: Chi è felice non si ammala. L'idea era che la condizione della nostra psiche influisce su quella del nostro corpo: una cosa che in Oriente sanno benissimo, ma che nella medicina occidentale dei farmaci e del bisturi a volte si tende a dimenticare. Non è forse un caso che Daniela abbia sposato un grande medico, Aldo Morrone, attivo tra Roma e l'Africa, e ora sia tornata sull'argomento con un nuovo libro: La vita è un gioco (Armando editore).

