Lautaro Martinez la foto che può cambiare la stagione dell' Inter

Dopo i primi arrivi dei giorni scorsi, domani ad Appiano sarĂ il momento del ritorno del resto del gruppo, pronto a mettersi a disposizione di Chivu. Anzi, a "rimettersi", perchĂ© i giocatori nerazzurri riprenderanno da dove avevano lasciato, ovvero dall'esperienza maturata con il nuovo allenatore nel Mondiale per club  americano. Finito male, anche se la novitĂ del giorno è legata proprio alle polemiche post Fluminense: Lautaro Martinez, infatti, su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Hakan Calhanoglu, il bersaglio delle critiche di un mese fa. Un'immagine che però adesso racconta di una pace fatta e ritrovata, segnale molto importante anche agli occhi dei tifosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lautaro Martinez, la foto che può cambiare la stagione dell'Inter

