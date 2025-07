Lautaro Martinez carico | Dal 2018 stessa voglia con l’Inter!

L’Inter oggi è tornata ad allenarsi: ha avuto inizio il ritiro ad Appiano Gentile. Lautaro Martinez, il capitano, ha scritto qualcosa su Instagram per i tifosi. PRIMO GIORNO – Mercoledì pochi giocatori sono tornati ad Appiano Gentile per fare test fisici dopo gli infortuni. Piotr Zielinski, Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard e Ange-Yoan Bonny hanno popolato il centro di allenamento dell’ Inter e i primi quattro si sono ripresentati anche giovedì e venerdì. Oggi l’attaccante acquistato dal Parma è tornato insieme a tutti gli altri compagni. I test avevano dato grandissimi segnali e Cristian Chivu ha evitato altri giorni di allenamento a Bonny. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez carico: «Dal 2018 stessa voglia con l’Inter!»

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - inter - carico

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Inter: Lautaro Martinez punta al recupero per la sfida contro il Barcellona - Sono le ore dell’attesa in casa Inter. Lautaro Martinez tenterà nella sessione odierna di tornare a lavorare in gruppo con un solo obiettivo: esserci con il Barcellona, ed esserci dal primo minuto.

Marchegiani: «Lautaro Martinez, solo un rischio! L’Inter gioca bene» - Nel corso della puntata odierna del “ Club ” su Sky Sport, Luca Marchegiani è tornato a parlare del pareggio dell’Inter a Barcellona e della possibilità di rivedere Lautaro Martinez in campo.

L'Inter esce dal Mondiale per Club e subito dopo, ai microfoni di Dazn, si è presentato Lautaro Martinez, il capitano, e ha lanciato un'accusa pesante. "Per restare in alto dobbiamo avere voglia. Chi ha voglia di restare deve restare, chi non vuole restare deve a Vai su Facebook

Lautaro Martinez salta Torino-Inter: assenti anche Mkhitaryan per affaticamento e Pavard; Inter orfana di Lautaro Martinez: ecco quando potrebbe rientrare; Lautaro patteggia con la FIGC per la bestemmia dopo Juve-Inter.

Inter, Lautaro è tornato: "Come il primo giorno nel 2018, con la stessa voglia di vincere" - È iniziata ufficialmente la nuova stagione dell’Inter e, tra i più attesi ad Appiano Gentile, c’era senza dubbio il capitano. Scrive tuttomercatoweb.com

L’Inter torna ad Appiano: Lautaro suona la carica! - L'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile e Lautaro Martinez ha già fatto impazzire i propri tifosi, con un messaggio social. Segnala spaziointer.it