Lautaro Martinez-Calhanoglu all’Inter torna il sereno | pronti alla ripresa! – TS

A un giorno dall’inizio ufficiale del raduno dell’Inter, Lautaro e Calhanoglu si mostrano di nuovo insieme e sorridenti davanti alle fotocamera. Tra i due calciatori nerazzurri è tornato il sereno. L’INCONTRO – Sembra trascorsa un’infinitĂ di tempo, eppure dallo sfogo di Lautaro Martinez al Mondiale per Club è passato solo un mese. Ancor meno è trascorso dalla risposta pubblicata sui social da Hakan Calhanoglu, che subito dopo aveva ribattuto al capitano dell’Inter ed anche al Presidente nerazzurro Marotta. La ferita appariva netta e incurabile, con l’addio praticamente giĂ annunciato del centrocampista turco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez-Calhanoglu, all’Inter torna il sereno: pronti alla ripresa! – TS

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - calhanoglu - inter

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Inter: Lautaro Martinez punta al recupero per la sfida contro il Barcellona - Sono le ore dell’attesa in casa Inter. Lautaro Martinez tenterà nella sessione odierna di tornare a lavorare in gruppo con un solo obiettivo: esserci con il Barcellona, ed esserci dal primo minuto.

Marchegiani: «Lautaro Martinez, solo un rischio! L’Inter gioca bene» - Nel corso della puntata odierna del “ Club ” su Sky Sport, Luca Marchegiani è tornato a parlare del pareggio dell’Inter a Barcellona e della possibilità di rivedere Lautaro Martinez in campo.

? L’Inter torna ad allenarsi: appuntamento fissato alle 9:30 alla Pinetina. Intanto, è già arrivato Cristian Chivu. In mattinata poi, il tanto atteso incontro tra Calhanoglu e Lautaro Martinez che ieri hanno postato insieme. #fcim @internewsit @nerazzurri_i Vai su X

Non ci sono le condizioni per una trattativa con l’Inter, dopo i soldi spesi dal club turco per Osimhen. Sembra quindi che Calhanoglu continuerà in nerazzurro, anche dopo lo strappo con Lautaro Martinez Vai su Facebook

Inter, Calha-Lautaro: pace fatta; Inter, pace fatta tra Lautaro e Calhanoglu: la chiacchierata sul divano e lo scatto a favore di social; Pace fatta tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, sull'Inter torna il sereno: l'argentino posta una foto col turco.

Inter, pace fatta tra Calhanoglu e Lautaro Martinez dopo le tensioni estive. La foto sui social - Alla vigilia del raduno, c’è stato il tanto atteso incontro tra il regista e il capitano dell’Inter. Riporta msn.com

Inter, Lautaro Martinez e Calhanoglu: pace fatta. La FOTO sui social - Dopo le parole di Calhanoglu i fatti: pace fatta fra Lautaro Martinez e il turco dopo le polemiche a seguito dell'eliminazione dal Mondiale per Club. Si legge su sport.sky.it