Laurea per 108 marescialli dell' esercito ora pronti per essere comandanti di plotone | FOTO

In 108 hanno ricevuto la laurea in "scienze politiche e delle relazioni internazionali”. Il prestigioso riconoscimento per i giovani marescialli del XXV corso “Dovere”. La cerimonia si è tenuta giovedì 24 luglio alla presenza del comandante per la formazione, specializzazione e dottrina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

