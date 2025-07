Latitante egiziano arrestato a Cagliari | era ricercato in tutta Europa per traffico internazionale di droga

A bordo di un peschereccio ormeggiato nel porto di Cagliari, lavorava come un uomo qualunque. Invece era un latitante ricercato da oltre un decennio. L’uomo, di origine egiziana, è stato colpito da un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: ben 16 tonnellate di droga per l’esattezza, partite via mare dal Marocco e destinate alla costa iberica. Latitante arrestato a Cagliari: l’intervento della Squadra mobile. L’arresto è avvenuto nella mattinata di venerdì, a seguito di una segnalazione dell’ Ufficio immigrazione della Questura di Cagliari alla Sezione criminalitĂ diffusa e straniera della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Latitante egiziano arrestato a Cagliari: era ricercato in tutta Europa per traffico internazionale di droga

