Prima uscita e primo bagno di folla oggi per la nuova Atalanta di Ivan Juric, impegnata alle 17 allo stadio di Clusone (atteso il solito pienone) nella partitella in famiglia con l’Under 23 di serie C allenata da Salvatore Bocchetti, ex compagno di Juric al Genoa e suo giocatore al Verona. Dea nel segno della continuità : oggi sul prato di Clusone, oltre a Juric e al suo vice Paro, ci saranno solo due volti nuovi, quello dell’attaccante 23enne ghanese Sulemana e quello del laterale 17enne Ahanor. E solo due assenti veri rispetto alla scorsa stagione: Retegui e Ruggeri. Naturalmente sarà indisponibile Lookman, bloccato da uno stiramento al polpaccio, oltre a Kolasinac impegnato nella riabilitazione dopo la rottura del crociato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta apre il sipario. Prove di vero Scamacca