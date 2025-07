Quando sentiamo parlare di guerra e aragoste, il piĂą delle volte si fa riferimento a una strana " crisi diplomatica " che nei primi anni '60 vide Brasile e Francia spingersi sull'orlo dell' escalation militare causata della presenza reiterata di pescherecci francesi dediti alla pesca dell'aragosta che si spingevano all'interno delle acque territoriali brasiliane senza il benestare del governo di Brasilia, che per questo inviò addirittura una corvetta della sua Marina, la Forte de Coimbra, per intercettare e deviare la rotta di pescherecci francesi. Tuttavia, un'altra singolare vicenda lega le aragoste alla guerra, una vicenda poco nota, che ha come sfondo sempre la Francia, e per certi versi, può essere considerata davvero folle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'asso Galland e la storia (vera) della battaglia delle aragoste nei cieli della Manica