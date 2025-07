Lascia l’auto in un parcheggio gratuito ma le strisce diventano blu mentre è in vacanza 37enne multato | Mi sento preso in giro

Era partito tranquillo per una settimana di ferie, lasciando l’auto regolarmente parcheggiata in un’area a sosta gratuita. Ma al ritorno ha trovato una brutta sorpresa: le strisce erano diventate blu, la sosta a pagamento, e sulla sua auto c’era una multa. È la disavventura capitata al 37enne Mattia Bologna, infermiere di Fano (Pesaro e Urbino) che si è visto sanzionare non per aver violato il codice della strada, ma perché nel frattempo la segnaletica era cambiata. Il fatto è avvenuto tra il 7 e il 14 luglio. «Abbiamo parcheggiato l’auto prima di partire e al nostro ritorno l’abbiamo trovata parcheggiata nelle strisce blu. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: auto - strisce - 37enne - lascia

Attraversa fuori dalle strisce pedonali, 22enne muore travolta da un’auto a Genova: sotto choc l’amica che era con lei - Sara Marzolino, una ragazza di 22 anni originaria di Reggio Emilia, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Bruno Buozzi a Genova, nel quartiere di Dinegro, all’altezza dell’intersezione con via San Benedetto al Porto.

Via Cairoli, investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce: 52enne all'ospedale - Paura nella tarda mattina di oggi, venerdì 16 maggio in via Cairoli, all'altezza del Carolina Caffè, dove una 52enne è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Parcheggia l'auto con due ruote oltre le strisce blu e viene multata: "Non c'era altro spazio per colpa di un alberello" - Disavvventura per una donna messinese che si è ritrovata una multa sul parabrezza dopo aver parcheggiato l'auto in via Luciano Manara.

Patti, il piccolo trattore si ribalta: muore il 37enne Biagio Rizzo L'uomo è rimasto schiacciato da un piccolo mezzo cingolato mentre stava effettuando dei lavori di pulizia all’interno di un noccioleto di proprietà di un anziano Vai su Facebook

Lascia l'auto in un parcheggio gratuito, ma le strisce diventano blu mentre è in vacanza. 37enne multato: «Mi sento preso in giro; Incidente bimbo di 11 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali; Falciato dall’auto mentre attraversa: il 37enne muore dopo giorni d’agonia.

Lascia l’auto in un parcheggio gratuito, ma le strisce diventano blu mentre è in vacanza. 37enne multato: «Mi sento preso in giro» - La disavventura di Mattia Bologna: «Ho pagato la multa, ma mi sento preso in giro perché il vigile non ha voluto sentir ragione» L'articolo Lascia l’auto in un parcheggio gratuito, ma le strisce diven ... Scrive msn.com