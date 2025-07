L’Artico si è spostato al centro del mondo

Questo è un articolo del numero di Linkiesta. È ordinabile qui. L’Artico, a lungo considerato una terra remota e desolata, sta diventando un microcosmo rappresentativo di tutte le principali tendenze geostrategiche del nostro tempo. La rinnovata competizione per l’Artico presenta tutte le dinamiche del mondo odierno: la ritrovata volontà di imporsi della Russia, la nuova fase degli Stati Uniti al grido di MAGA (Make America Great Again), la minore influenza dell’Europa e il crescente peso geostrategico della Cina. Il tutto sullo sfondo della minaccia esistenziale dell’instabilità climatica. Per molti versi, l’Artico è quindi espressione delle linee di faglia della moderna politica globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Artico si è spostato al centro del mondo

In questa notizia si parla di: artico - spostato - centro - mondo

