L’area ex Fanciullacci sarà pronta nei tempi.

"Abbiamo effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per verificare come procedono i lavori. Direi che tutto procede al meglio: le operazioni finiranno entro la prima metà del 2026". Così il sindaco Simone Londi a proposito dello stato d’avanzamento del recupero dell’area ex-Fanciullacci. L’intervento da oltre 3 milioni di euro rientra nell’ambito del progetto "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.3 – PINQUA Programma innovativo della qualità dell’abitare " ed è finanziato con risorse del Pnrr. Ruota com’è noto attorno alla realizzazione di spazi aperti (come una "terrazza sulla Pesa") e di un complesso edilizio, che conserverà la memoria storica ed estetica della fabbrica chiusa nel 1988 dopo esser stata fondata nell’800. 🔗 Leggi su Lanazione.it

