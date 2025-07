Due promozioni in due stagioni. C’è chi impiega una carriera a vincere un campionato (e magari non riesce) e chi fa doppietta nel breve volgere di 12 mesi. La prima con la Cinisellese attraverso i playoff nel 2024 poi l’addio, l’approdo a Giussano dove centra la seconda vincendo il campionato con la Vis Nova con una squadra giovane, quasi del tutto nuova ma che si tiene alle spalle dalla prima all’ultima giornata tutte le big del girone B. In Eccellenza, il ds Giuseppe Zora, questa volta, ci entra dalla porta principale e soprattutto ha potuto programmare durante l’estate la stagione successiva modellando l’organico in vista della serie superiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'architetto della Vis Nova. Zora, re delle promozioni