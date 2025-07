Ci son due coccodrilli e un orango tango. No, a dire il vero le bestiole della ben nota canzoncina per bambini non ci sono, ma nello zoo della Triennale  dopo la balena – data alle fiamme  da un vandalo subito arrestato – adesso spunta un elefante della Namibia. E poi arriveranno una giraffa e un ippopotamo. Insomma, mancano solo i due leocorni (spoiler, non li vedremo mai). Trattasi non di animali reali ma di sculture di cartapesta, pensate dall’autore come una riflessione sulla “fragilitĂ del futuro” e un monito sulle disuguaglianze nel rapporto fra essere umano e altre specie. Un pensiero portato all’estremo – si scherza – da chi ha appiccato il fuoco alla prima opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arca di cartapesta