Ucciso a coltellate. Salvatore Blandino, sarebbe caduto senza scampo sotto i colpi che gli sarebbero stati inferti, con violenza e con ferocia, con un coltello che, al momento, non sarebbe ancora stato trovato. Questa la terribile circostanza che sarebbe emersa nella tarda serata di ieri, dopo la lunga autopsia eseguita all’istituto di medicina legale di Careggi. Sono due i quesiti a cui il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Pistoia è chiamato a rispondere per chiarire la causa della morte dell’uomo di settant’anni, scomparso dalla sua casa di Quarrata il 23 giugno scorso e ritrovato martedì 22 luglio, sepolto in un campo di via Branaccia, alla Ferruccia di Agliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’anziano massacrato a coltellate. Poi chiuso in un sacco e sotterrato. Il figlio non risponde al giudice

