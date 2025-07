Lancia Ypsilon HF L’emozione alla spina approda in pista

Due lettere e un simbolo. Basta questo ad alimentare un mito. Se si tratta di HF e di un elefantino poi, è facile subito associare questo logo così iconico ai successi di Lancia nel mondo dei rally. Una leggenda a cui la casa automobilistica vuole attingere per costruire il suo presente e il suo futuro riportando su strada questo badge prima per la Ypsilon più potente di sempre e in futuro anche per gli altri nuovi modelli che amplieranno la gamma. È nata infatti la nuova Lancia Ypsilon HF, versione elettrica ad alte prestazioni della nuova compatta torinese che al Proving Ground di Balocco ha avuto il suo battesimo del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lancia Ypsilon HF. L’emozione alla spina approda in pista

