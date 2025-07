L’analisi di Bruno Vespa Alla riforma manca solo l’avanzamento per merito

Vespa È solo funzionale alla polemica di giornata se il pubblico ministero Carlo Nordio fosse contrario alla separazione delle carriere nel 1994 e se ne sia pentito pubblicamente nel 1995. L’episodio ci ricorda tuttavia che sono passati trent’anni tondi da quando Berlusconi pose il problema. Si capisce perciò la soddisfazione del centrodestra – e segnatamente di Forza Italia – perché un percorso così lungo e tormentato vada verso la conclusione e la furiosa reazione della magistratura associata che si avvia a perdere una storica battaglia. La nascita di due distinti consigli superiori, più che a scindere definitivamente le funzioni dei magistrati (già con la legge Cartabia era stato abolito il salto frequente dalla funzione requirente del pm da quella giudicante), serve a evitare gli inquinamenti e il gioco correntizio nelle promozioni e soprattutto nel giudizio disciplinare sui colleghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa. Alla riforma manca solo l’avanzamento per merito

In questa notizia si parla di: vespa - analisi - bruno - riforma

L’analisi di Bruno Vespa: il Papa può essere decisivo per Kiev - Roma, 17 maggio 2025 – “Io sono con il popolo ucraino”. Da cardinale, Robert Francis Prevost aveva distinto nettamente l’aggressore dall’aggredito e da papa ha manifestato con nettezza la propria posizione.

L’analisi di Bruno Vespa, la sinistra dai mille volti - Roma, 31 maggio 2025 – È vero, come dice qualcuno, che l’unità del centrosinistra è possibile solo se è sbilanciata a sinistra? Ancora non si erano spenti i legittimi festeggiamenti per la vittoria a Genova  del ‘ campo larghissimo ’ che Giuseppe Conte ha ricordato che non basta la somma aritmetica dei voti a costruire una maggioranza politica.

L’analisi di Vespa. Giorgia amica di Trump?. All’Europa conviene - Vespa Se Emmanuel Macron è venuto a Roma per parlare per tre ore con Giorgia Meloni, vuol dire che nel mondo impazzito gli europei più importanti non possono fare a meno l’uno degli altri.

L’analisi di Bruno Vespa. Alla riforma manca solo l’avanzamento per merito; Il Massimario e la «guerra» destra-sinistra sulla giustizia: ai cittadini l’ultima parola; Portarsi il vino a casa? È da sfigati. Il dissing tra Bruno Vespa e Alessandro Pipero sul Codice di Salvini.

L’analisi di Bruno Vespa. Alla riforma manca solo l’avanzamento per merito - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Autonomia differenziata, l’analisi di Bruno Vespa. Dare più poteri ... - Politica Autonomia differenziata, l’analisi di Bruno Vespa. Secondo quotidiano.net