La Coppa America 2027 a Napoli è al centro di una dura polemica politica che vede contrapposti il Governo e la Regione Campania, con il presidente Vincenzo De Luca in prima linea. Il Governatore, commentando l’esclusione della sua regione dal comitato organizzatore dell’evento, ha dichiarato con sarcasmo: «Ho l’impressione che si concluderà a Poggioreale». Insomma è in atto il solito scontro per la gestione di un evento di portata mondiale, con ricadute significative per l’immagine e l’economia del territorio. La vicenda: Esclusione della Regione Campania dal comitato organizzatore dell’America’s cup, la rabbia di De Luca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’America’s Cup secondo De Luca: «Ho l’impressione che si concluderà a Poggioreale»

