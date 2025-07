L’ambiente di apprendimento nei processi formativi Lettera

Inviata da Luigi Talienti - Al fine di garantire il successo scolastico e un percorso formativo di qualitĂ , la ComunitĂ Educante deve avere particolare attenzione nella cura e nell’allestimento di ambienti innovativi di apprendimento, i quali devono risultare attrattivi e coinvolgenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: apprendimento - ambiente - processi - formativi

