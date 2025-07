L'Amarcord dei golosi. Viaggio nel patrimonio di sapori della bottega storica “Dolciumi Onorati”.

Basta entrare in alcuni posti per avere immediatamente un flusso di sensazioni e di ricordi che, anche se non le abbiamo vissute sulla nostra pelle, ci arrivano dai racconti dei nonni, degli zii e delle vecchie storie di famiglia. Uno di essi è senza dubbio anche la bottega “Dolciumi Onorati” che, nonostante passi quasi inosservata tra i vicoli romani, è un posto che si staglia come autentico baluardo della tradizione dolciaria cittadina. Fondata negli anni Trenta del Novecento, questa bottega ha mantenuto intatto il fascino artigianale e l’eleganza delle confezioni vintage, diventando meta privilegiata per gli estimatori dei sapori di una volta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

