L’amante lo accusa di molestie ma la moglie tradita lo difende in aula | Ci perseguitava entrambi

«Voleva solo vendicarsi perchĂ© avevo scelto mia moglie». Così si è difeso in aula un 63enne di Osimo (Ancona), accusato dalla sua ex amante di molestie dopo la fine della loro relazione. Il giudice del tribunale di Ancona, Pietro Renna, lo ha assolto con formula piena: «Il fatto non sussiste». Ma a ribaltare le accuse è stata proprio la moglie tradita, che ha deciso di perdonarlo e di testimoniare in suo favore, accusando invece l’ex amante di averla perseguitata. Tutto è cominciato nel 2019, ricostruisce Il Resto del Carlino, quando tra il 63enne e una donna di 54 anni è nata una relazione extraconiugale durata fino a giugno 2023. 🔗 Leggi su Open.online

