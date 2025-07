L’altro virus è in Italia Dopo West Nile nuovo allarme | come si trasmette e sintomi del Chikungunya

Il virus Chikungunya è arrivato in Italia, e stavolta non si tratta di un’allerta teorica o di un’ipotesi da manuale di virologia tropicale: il primo caso confermato è stato registrato a Bentivoglio, nel Bolognese, e ha fatto immediatamente scattare le misure straordinarie di contenimento. Il paziente contagiato, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie, è rientrato da un soggiorno in un Paese tropicale considerato ad alto rischio e rappresenta quello che gli esperti definiscono “caso zero”, il punto di partenza per le indagini epidemiologiche e per le operazioni di disinfestazione già attivate nel territorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

