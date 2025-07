L’acqua Vera divide la destra a Padova | Fdi contro la Lega sull’allargamento del centro di produzione

L’acqua che divide. Il progetto per la costruzione di un nuovo stabilimento per imbottigliare l’acqua minerale Vera ha provocato la reazione della popolazione e una spaccatura all’interno della maggioranza di centrodestra del Comune di San Giorgio in Bosco. In quel lembo di campagna padovana ha sede uno dei punti produttivi della famiglia siciliana Quagliolo che imbottiglia l’acqua con il marchio di proprietĂ di NestlĂ© e San Pellegrino. La richiesta di aumentare il centro di produzione è stata presentata avvalendosi dello Sportello unico per le attivitĂ produttive che consente di superare il consumo di suolo bloccato da una legge regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’acqua Vera divide la destra a Padova: Fdi contro la Lega sull’allargamento del centro di produzione

Nuovo stabilimento Acqua Vera, la politica ancora divisa sull'ampliamento - Che a San Giorgio in Bosco, si faccia un nuovo stabilimento Aqua Vera è una proposta che ha diviso dal primo momento.

Ampliamento Acqua Vera, Ostanel contraria: «Come per Ali a Padova, noi saremo coerenti» - I più di duecento cittadini che martedì scorso, 22 luglio, hanno partecipato alla manifestazione svoltasi di fronte e sotto le barchesse di Villa Bembo per dire no all'ampliamento dello stabilimento di Acqua a San Giorgio in Bosco.

Nuovo stabilimento Acqua Vera, la politica ancora divisa sull'ampliamento - Martedì manifestazione pubblica, molto partecipata, dei cittadini e dei comitati contrari alla quale ha partecipato anche la consigli ... Scrive padovaoggi.it

Ampliamento stabilimento Acqua Vera, Doni: «Vantaggi solo per le multinazionali, non per il territorio» - «Necessario ripensare il rapporto tra acqua, industria, ambiente e sviluppo: su questo che si gioca la partita della transizione. Segnala padovaoggi.it