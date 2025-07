L’accordo sui dazi al 15% è vicino Ma l’Ue dovrà ritirare la web tax

Roma, 26 luglio 2025 – Gli sherpa e i negoziatori hanno lavorato fino a tarda notte e continueranno a farlo fino al pomeriggio. L’appuntamento è considerato decisivo da entrambi i fronti della trattativa e quando Ursula Von der Leyen e Donald Trump si troveranno l’uno di fronte all’altro, dopo il presummit con tutte le delegazioni, arriverà davvero il momento della verità. L’obiettivo dell’intesa sui dazi tra Usa e Ue al 15% non potrà essere fallito: se mai dovesse accadere, il prezzo del no deal sarebbe elevatissimo e comporterebbe conseguenze disastrose per il Vecchio come per il Nuovo Continente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’accordo sui dazi al 15% è vicino Ma l’Ue dovrà ritirare la web tax

