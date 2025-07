Laboratorio della droga nascosto in un ristorante | arrestato 38enne a Catania

Una scoperta inquietante è stata fatta dalla Polizia di Stato nel quartiere San Berillo vecchio a Catania: un ristoratore di 38 anni, di origine senegalese, aveva trasformato il magazzino del suo locale in un laboratorio illegale per la lavorazione della marijuana, utilizzando agenti chimici per potenziarne gli effetti, con gravi rischi per la salute pubblica. Le indagini e il controllo mirato. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, è partita da un controllo su due cittadini stranieri, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana nei pressi del ristorante.

