L’abbraccio di Clusone nel giorno della prima di Juric | De Ketelaere decide l’amichevole in famiglia

Clusone. Alle belle abitudini non ci si rinuncia. Vale anche per l’ Atalanta, che quest’anno non ha voluto mancare l’appuntamento della tradizionale amichevole in famiglia a Clusone, di fronte a oltre 2mila persone che hanno raggiunto l’alta Val Seriana sfidando la pioggia e un clima avverso, che alla lunga però ha dato tregua permettendo di godersi il pomeriggio a tinte nerazzurre. Il rombo dei motori(ni) di centinaia di tifosi alle 16 segue l’arrivo dei due pullman: le tribune del centro sportivo dell’ ASD CittĂ di Clusone sono gremite in ogni ordine di posto, con tanti piccoli tifosi che gridano i nomi dei propri idoli con addosso le maglie nerazzurre di ieri (Retegui compreso) e oggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it