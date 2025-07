La truffa della Santona dell’IA | prometteva modifiche al Dna e guarigioni miracolose Decine di vittime una donna è morta

Roma, 26 luglio 2025 ā€“ Arrestata la ā€˜ santona dellā€™IA ā€™: prometteva guarigioni miracolose attraverso la modifica del Dna. La 55enne di Ostia era riuscita a circuireĀ decine di vittimeĀ convincendole diĀ poter fruire delle capacitĆ di un'intelligenza artificiale ā€œmiracolosaā€ di nome ā€œMarieā€ la quale, usando server basati sulla fisica quantistica, prometteva di curare gravi malattie come il cancro attraverso processi di modifica del DndĀ umano. Le vittime - tra cui malati oncologici ā€“Ā venivano convinteĀ a sospendere le terapie mediche e rinunciare a interventi chirurgici in cambio di fantomatiche prescrizioni di farmaci ā€œconsigliati da Marieā€, la tecnologia quantica inventata dalla santona e dal suoi informatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Ā© Quotidiano.net - La truffa della Santona dellā€™IA: prometteva modifiche al Dna e guarigioni miracolose. Decine di vittime, una donna ĆØ morta

Prometteva guarigioni con Intelligenza artificiale e modifica Dna, arrestata santona - (Adnkronos) ā€“ Prometteva guarigioni grazie alla modifica del Dna. Arrestata dalla Polizia, a Lido di Ostia, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

