La tragedia di Gaza altri 100mila bambini rischiano la morte per fame

La tragedia di Gaza. Popolazione senza acqua e cibo. Migliaia di bambini rischiano di morire di fame. L'esercito israeliano nega la carestia e distrugge tutti i generi alimentari scaduti rimasti fuori dalla striscia. "Una situazione inaccettabile e disumana", raccontano ai nostri microfoni i medici che lavorano sul posto, "mancano anche i farmaci, servono fondi per continuare a garantire il supporto sanitario". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La tragedia di Gaza, altri 100mila bambini rischiano la morte per fame

Medio Oriente, tragedia umanitaria a Gaza. Rubio: “Siamo preoccupati” - Medio Oriente. A Gaza uccisi 45 bambini in 24 ore. È la denuncia dell’Unicef. Servizio di Maurizio Di Schino.

Perché l’occidente reagisce con lentezza davanti alla tragedia di Gaza - I motivi sono perlopiù due, legati alla storia e alla prudenza politica. Ma oggi qualcosa sta cambiando.

Gaza, Parolin: "Tragedia inaccettabile", in Francia 300 scrittori e due Nobel: "Stop al genocidio, imporre sanzioni ad Israele" - sanzioni allo Stato di Israele, chiediamo un cessate il fuoco immediato, che garantisca sicurezza e giustizia per i palestinesi, la liberazione degli ostaggi israeliani, quella di migliaia di prigionieri palestinesi detenuti arbitrariamente nelle carceri israeliane "Quello che sta accadendo a

La tragedia di Gaza, 100mila bambini rischiano la morte per fame

Gaza, Hamas: «Manca il latte, 100mila bimbi rischiano di morire». Parigi-Londra-Berlino: «Fermiamo questa catastrofe umanitaria» - Il Governo di Gaza ha lanciato un appello urgente sulla «catastrofe umanitaria imminente» causata, a suo dire, dall’assedio israeliano e dalla totale assenza di ... Secondo msn.com