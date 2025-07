La teoria del complotto sul bicchiere d’acqua nella stazione spaziale cinese Shenzhou-13

Diverse condivisioni Facebook sembrano considerare una evidenza della dinamica dei fluidi ( fluidodinamica ) come la prova di un complotto. Si mostra infatti una immagine all’interno di un veicolo spaziale, dove si vede un bicchiere appoggiato su un ripiano, con l’acqua che non fuoriesce da esso. Ma i principi che spiegano quel fenomeno sono ben noti ai fisici. Non stupisce che questo genere di narrazioni solitamente siano organiche alla tesi cospirazionista della Terra piatta, che generalmente trova proseliti tra soggetti che presentano una drammatico analfabetismo scientifico. Anche per questo un ripasso non fa mai male. 🔗 Leggi su Open.online

Sui social circola la teoria secondo cui i video dalla Stazione Spaziale cinese Tiangong sarebbero falsi. A scatenare un acceso dibattito è la presenza di un bicchiere d’acqua in un filmato realizzato nel 2021 durante la missione Shenzhou-13. Il video è tornato Vai su Facebook

