La storia infondata del bambino presentato come vittima di un attacco chimico israeliano

Circola un video in cui un bambino in gravi condizioni dermatologiche viene associato al conflitto in corso a Gaza. La clip viene diffusa in diverse versioni, in italiano e in inglese, con alcuni che accusano Israele di avergli provocato tali lesioni tramite l’uso di armi chimiche. Tuttavia, l’analisi delle fonti e la geolocalizzazione smentiscono questa narrazione. Per chi ha fretta. Il video non è stato registrato a Gaza, ma in Turchia.. L’autore del video non ha fornito alcuna informazione utile sulle condizioni del bambino.. Il video non risulta più nel suo profilo, sostenendo che sia stato TikTok a rimuoverlo. 🔗 Leggi su Open.online

