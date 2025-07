La stella italiana degli scacchi C’è l’ennesimo trionfo tricolore Ora Giulia sogna nuove imprese

Ha bazzicato per anni con successo le categorie dei “grandi”, nonostante non avesse ancora tagliato il traguardo della maggiore età. Ma ora Giulia Sala, 18enne scacchista monzese, ha chiuso un periodo della sua carriera agonistica. E lo ha fatto nella maniera per lei abituale, cioè vincendo un titolo italiano a livello giovanile. Il successo ottenuto ai recenti ai campionati Under 18, infatti, era stato preceduto dalle affermazioni conquistate nelle categorie Under 10, 12 e 14. Una collezione poi completata con i titoli Under 16 e, appunto, Under 18. Poi, a essere pignoli, vanno citate anche le vittorie tricolori ottenute nel 2023 ad Alassio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

