La ricetta è chiara: “Chiudere le porte rapidamente, in modo deciso e con il sostegno bipartisan”, perchĂ© serve un approccio basato su “chiarezza morale e risolutezza”, per esportare non solo tecnologia o commercio, ma libertĂ e sicurezza. Il deputato statunitense John Moolenaar, presidente del Comitato Selezionato della Camera sulla Competizione Strategica con il Partito Comunista Cinese, ha lanciato un messaggio crudo: la competizione con Pechino non è una semplice rivalitĂ geopolitica, ma “una scelta fondamentale” tra modelli di societĂ . “Quello che stiamo realmente affrontando è una scelta: chi stabilisce le regole e i cui valori plasmano il futuro”, ha detto Moolenaar. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La sfida è ora, basta ingenuità . Il crudo messaggio di Moolenaar sulla Cina