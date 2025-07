di Gaia Parrini Riparati sotto a un ombrellone, sospesi, tra la brezza marina e il calore estivo. "All’improvviso, come nacque Venere dalla spuma del mare", come scriveva Enrico Pea nel 1938, quell’anno vincitore ex aequo con "La Maremmana". Così, è nato quello che all’epoca ancora si chiamava Premio Viareggio: portato dalle onde di quel mare cui si ritrovavano, sul finire degli anni ’20, Leonida Rèpaci, cui è stato poi intitolato il riconoscimento, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni, scrittori, giornalisti e pensatori liberi. Di quella stessa libertà che, in quegli anni, con la fondazione di un premio letterario che uscisse dai canoni e confini, stretti, di gruppi chiusi, hanno voluto offrire alla circolazione delle idee nella società letteraria italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La serata cult del Premio Rèpaci. Laboratorio di idee da 96 anni