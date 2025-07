La scintilla sul set i paparazzi le due figlie il tradimento | è finita la storia d' amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Dopo mesi di sussurri, indiscrezioni e smentite mancate è arrivato l'annuncio ufficiale: tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è finita. A sancire la fine della storia d'amore durata tredici anni non è stato un comunicato congiunto della coppia, bensì una nota del legale di Bova: " Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtĂ giĂ nota e indiscutibile". Nessun ripensamento, nessuna possibilitĂ di ritorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La scintilla sul set, i paparazzi, le due figlie, il tradimento: è finita la storia d'amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

